Германия поддерживает европейскую перспективу Грузии, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbok). Вылетая с визитом в Северную Македонию и Грузию, она указала, что в своей поездке хочет продемонстрировать, что Берлин твердо стоит на стороне грузинского народа, выступающего за евроинтеграцию и против сближения с Москвой, передает в четверг, 23 марта, корреспондент DW.

Бербок подчеркнула, что грузины имеют четкую цель — вступление в Евросоюз. «В последние недели они размахивали флагом ЕС на улицах Тбилиси, демонстрируя в защиту плюрализма и верховенства закона», — напомнила она. Немецкий министр указала на попытки сбить страну с проевропейского курса, за который выступает подавляющее большинство ее граждан, а также на давление как в самой Грузии, так и извне.

«С правительством в Тбилиси я буду говорить о том, какие шаги стране необходимо еще предпринять, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС. Помимо соблюдения демократических стандартов, речь идет, в особенности, о свободе СМИ, поддержании деятельного гражданского общества и уважительных общественных дебатах — даже при иногда различных точках зрения», — отметила далее Бербок. Она подчеркнула, что эти ценности объединяют ЕС, и «никаких сокращений и скидок здесь не может быть».

Кроме того, министр иностранных дел Германии заявила о месте Северной Македонии, как и других партнеров на Западных Балканах в Европейском Союзе. «Все участники процесса расширения ЕС осознают, что поставлено на карту: будущее в европейской семье, регион со стабильным благосостоянием и миром, самоопределение», — указала она.

В начале марта в Грузии прошли массовые протесты против законопроектов об «иностранном влиянии» и «иноагентах», принятых парламентов в первом чтении. В Брюсселе решительно раскритиковали данную законодательную инициативу В результате правящая партия заявила, что отзывает скандальные законопроекты. Около 80 % жителей Грузии поддерживают вступление страны в ЕС. Эта цель записана в грузинской конституции.

Грузия наряду с Украиной и Молдовой подала заявку на вступление в ЕС. В июне 2022 года статус кандидатов был предоставлен Украине и Молдове, но не Грузии — ей был предложен статус «европейской перспективы». «Мы готовы предоставить статус кандидата Грузии, как только приоритеты (условия, предложенные Еврокомиссией. — Ред.) будут реализованы», — заявил глава Совета ЕС Шарль Мишель. Еврокомиссия выдвинула ей список из 12 критериев для дальнейшего продвижения по пути европейской интеграции.

Сейчас официальными кандидатами на членство в ЕС являются Украина, Молдова, Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория и Турция. Однако ни для одной из этих стран сроки вступления в ЕС не определены.