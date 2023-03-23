Запад хочет дестабилизировать политическую ситуацию в России и раздробить страну на части, которые будут лишены возможности защищаться и в итоге лишатся своих национальных богатств в обмен на вступление в НАТО. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ, сообщает ТАСС.

«Им зачем такая страна, у которой гигантская территория и самый серьезный ядерный щит, да еще и которая американцев не слушается? Совсем ни к чему», — уверен зампред Совбеза. Поэтому, продолжил он, «желание [Запада] очень простое: дестабилизировать политическую ситуацию, разделить страну на части, такие достаточно крупные, с каждой из этих частей договориться, провести денуклеаризацию и демилитаризацию каждой из этих частей, а потом прийти и предложить свои услуги [по охране этих частей]».

По словам Медведева, «такие кусочки имеют шансы даже в НАТО вступить, особенно на условиях раздела наших национальных богатств». «Так что их замыслы понятны», — подчеркнул замглавы СБ РФ.

«Они [страны Запада] не хотят с нами никакого равноправного партнерства, потому что оно им не нужно», — также сказал Медведев, отметив, что то же самое касается и отношения Запада к Китаю. «Не потому, что мы какие-то убогие и неправильные, а просто потому, что им не нужно. Им нужно доминировать, исходя из собственных представлений», — считает политик.

По словам зампреда Совбеза, «так называемый англосаксонский мир» выработал для себя такие представления, и эти взгляды, «с точки зрения самих англосаксов, в чем-то непротиворечивы — это их мир, они им управляют, они устанавливают правила, в том числе пресловутый порядок, основанный на правилах».

«Англосаксонский мир пытается всем этим управлять, и до поры до времени после распада Союза, Варшавского договора и СЭВа им это удавалось», — сказал он. «А потом стартанул резко Китай, а потом мы отвязались и стали вести себя самостоятельно. Им это очень не нравится, поэтому ближайшие годы, даже десятилетия не будут спокойны», — заключил Медведев.