В социальных сетях активно распространяются фотографии, на которых полицейские задерживают экс-президента США Дональда Трампа. Однако к реальности они (по крайней мере, пока) отношения не имеют.

Фото были сгенерированы по запросам пользователей нейросетью – компьютерным алгоритмом, умеющим на основе текстового запроса создавать изображения, близкие по качеству к реальным фото.

Хотя на них присутствуют характерные признаки, отличающие нейросетевые «творения», выглядят изображения впечатляюще. На одном Трамп что есть сил убегает от полицейских, на другом спорит с ними, на третьем его повалили на землю и тянут за одежду.

