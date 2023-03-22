Любая европейская страна, подписавшая Римский устав, должна арестовать российского президента Владимира Путина, если он посетит ее. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, которое приводит CNN.

«Я думаю, что любой, кто является стороной в суде и имеет обязательство, должен выполнять их», — заявил Блинкен.

Госсекретарь не стал говорить, передают ли власти США президенту России Международному уголовному суду, если он приедет в эту страну. Он отметил, что США не являются стороной в суде.

«Я не думаю, что у него есть какие-то планы приехать сюда в ближайшее время», — добавил Блинкен.