Президент Молдовы Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка страны с молдавского на румынский. Об этом глава государства сообщила на своей странице в Facebook.

«Сегодня я промульгировала закон, который подтверждает историческую и неоспоримую истину: государственным языком Республики Молдова является румынский. Я хочу, чтобы румынский язык объединял всех нас, кто живет здесь и любит эту землю. Мы вместе с более чем 27 млн людей во всем мире говорим на румынском, одном из официальных языков Европейского союза», – написала политик

По словам Санду, те, кто утверждал, что граждане Молдовы говорят на «молдавском», а не на румынском языке, «преследуют только одну цель – разделить людей».

«Это происходит потому, что, когда вы разделили нацию, вам легче подчинить и контролировать ее. Разделенный народ не является объединенной силой, которая может себя защитить», — заявила президент.

Документ предусматривает замену выражения “молдавский язык” на “румынский язык” во всех законодательных актах страны.

16 марта инициативу одобрил парламент Молдовы.