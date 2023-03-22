Экоактивисты и представители НПО продолжают акцию на дороге Лачин — Ханкенди в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях, в частности золоторудного прииска «Гызылбулаг» и медно-молибденового месторождения «Демирли».

Общественные активисты продолжали акцию всю ночь, уточняет АПА. И сегодня день начался с исполнения государственного гимна Азербайджана.

Отметим, что акция началась 12 декабря прошлого года.