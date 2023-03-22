По меньшей мере два человека погибли в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва в результате землетрясения, зафиксированного во вторник вечером в Афганистане. Еще два человека погибли в восточной афганской провинции Лагман.

Как сообщает газета «Доон» со ссылкой на предварительный отчет пакистанского управления по борьбе со стихийными бедствиями, два человека погибли и шесть пострадали в Хайбер-Пахтунхве при обрушении крыш и стен жилых домов.

В свою очередь агентство Reuters информирует со ссылкой на полицию Пакистана, что в этой местности в округе Сват пострадали около 150 человек. Больницы округа объявили режим повышенной готовности.

Кроме того, представитель управления Афганистана по смягчению последствий стихийных бедствий сообщил агентству о гибели двух человек в провинции Лагман.

По данным «Доон», подземные толчки, помимо Хайбер-Пахтунхвы, ощущались и в других регионах Пакистана, в том числе в городах Пешавар, Лахор, Кветта, Равалпинди и Исламабад.