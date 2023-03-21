Продолжается незаконная перевозка военных грузов из Армении на территорию Азербайджана, сообщает Минобороны Азербайджана.

Незаконные армянские вооруженные формирования на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, продолжают перевозку военных грузов из Армении по альтернативной грунтовой дороге.

Незаконные армянские вооруженные формирования перебрасывают живую силу, боеприпасы, мины, а также топливо, воду, продовольствие и другие средства материально-технического обеспечения на боевые позиции по дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу в ночное время и в условиях тумана.

Кроме того, установлено, что армянская сторона также использует гражданские автомобили для перевозки военных грузов. Так, гражданские автомобили, следующие из Армении, доставляют контрактников и военные грузы в пункт вблизи села Туршсу Шушинского района.

«Позже мы наблюдали за подвозом личного состава и военной техники в Ханкенди на боевых машинах высокой проходимости.

Сообщаем Вам, что вся ответственность за напряженность, которая может возникнуть в регионе, лежит на военно-политическом руководстве Армении», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.