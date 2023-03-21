Новые ограничения Турции в транзите санкционных товаров являются вынужденной мерой Анкары, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В интервью «Ленте.ру» депутат сообщил, что данное решение было продиктовано санкционным давлением Запада.

«Если мы говорим о параллельном импорте, то Турция не будет заниматься реэкспортом товаров в Россию. Дело в санкционном давлении, более года идет санкционная война, результата для Запада нет. Запад не может ничего добиться и предпринимает все усилия, чтобы получить хоть что-то. Поэтому он (Запад — прим.) пытается перекрыть транзит там, где это возможно. Так и будет дальше», — считает Чепа.

По его мнению, решение Анкары ввести ограничения на транзит санкционных товаров в Россию является вынужденным.

Парламентарий также напомнил, что введенные ограничения не означают полный запрет на транзит товаров в Россию из Турции.

«Турция отказала в транзите товаров, производимых на Западе, но, если в этих товарах присутствует более 25% турецкого влияния, то они могут быть экспортированы в Россию. Речь идет о прямой перепродаже санкционных товаров, но если это товары не менее чем на 25% турецкие, то такие товары могут быть экспортированы в Россию», — объяснил депутат.