Россия списала задолженности африканским странам на сумму свыше 20 млрд долларов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник на международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире».

Глава российского государства отметил, что Африка станет одним из лидеров многополярного мира.

«Государства Африки постоянно повышают свой вес и свою роль в мировых делах, все увереннее заявляют о себе в политике и в экономике. Убеждены, что Африка станет одним из лидеров формирующегося нового многополярного миропорядка», — сказал президент РФ.