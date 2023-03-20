Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире», заявил, что РФ намерена наращивать сотрудничество с Африкой в области медицины, передает пресс-служба Кремля.

По словам президента, Россия планирует передавать Африке лекарства и мобильные лаборатории.

Сотрудничество с африканскими государствами, обратил внимание глава государства, является одним из неизменных приоритетов российской внешней политики.

Россия также будет помогать Африке в вопросах электроэнергии и расширять там энергетические системы, будет продолжать военно-техническое содействие и готова поставить на континент запланированное в рамках соглашения зерно.

Квоты на прием африканских студентов в вузы также будут увеличены вдвое, отметил Путин. Он сообщил, что в настоящее время в вузах Минобороны РФ обучаются военнослужащие из более чем 20 африканских стран.