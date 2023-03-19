Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американские власти внимательно следят за ситуацией в стране на фоне сообщений о возможном аресте экс-президента США Дональда Трампа и надеются, что любые протесты будут мирными. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, американское правительство всегда отслеживает ситуацию настолько максимально, насколько это возможно.

«Мы, разумеется, не хотели бы какого-либо насилия. Надеемся, что если будут какие-то протесты по каким-либо вопросам, они будут мирными», — подчеркнул Кирби.

Он добавил, что в США не видят свидетельств о подготовке беспорядков из-за возможного ареста Трампа.