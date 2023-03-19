Конституционный суд Кувейта признал недействительными результаты выборов в Национальное собрание, которые прошли в прошлом году, сообщает агентство Kuna.
Подробности о причинах такого решения пока не приводятся.
Конституционный суд Кувейта признал недействительными результаты выборов в Национальное собрание, которые прошли в прошлом году, сообщает агентство Kuna.
Подробности о причинах такого решения пока не приводятся.
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