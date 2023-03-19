Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 14:00 часов 19 марта 2023 года бюллетени получили 46,84 % от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает «Казинформ» со ссылкой на ЦИК.

В том числе:

1. по Абайской области–52,28%

2. по Акмолинской области –52,12%

3. по Актюбинской области –51,28%

4. по Алматинской области –52,13%

5. по Атырауской области –36,15%

6. по Западно-Казахстанской области –55,14%

7. по Жамбылской области –58,32%

8. по Жетысуской области –52,41%

9. по Карагандинской области –56,97%

10. по Костанайской области –62,36%

11. по Кызылординской области –54,31%

12. по Мангистауской области –49,18%

13. по Павлодарской области –51,24%

14. по Северо-Казахстанской области –49,68%

15. по Туркестанский области –48,37%

16. по Улытауской области–52,29%

17. по Восточно-Казахстанской области –58,69%

18. по г. Астана –33,65%

19. по г. Алматы –15,38%

20. по г. Шымкент –35,61%

Следующая оперативная информация будет представлена в 16:10 часов.