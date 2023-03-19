В Индии и Объединенных Арабских Эмиратах появились компании, владеющие танкерными активами на сумму 2 миллиарда долларов. Менее чем за год они собрали флот, который сейчас доставляет миллионы баррелей российской нефти по всему миру.

Офис в индийском Мумбаи принадлежит компании Gatik Ship Management, пишет Bloomberg. Однако, помещение в офисном центре, записанное как адрес фирмы, давно закрыто, на двери нет даже дверной ручки, а перед входом валяется куча почты. Другая фирма — Fractal Shipping — находится в Дубае. Небольшой офис в захудалом промышленном районе не дает ни малейшего намека на то, что он тоже является маленьким винтиком в обширной новой российской цепочке поставок нефти.

«Именно эта новая порода игроков танкерного рынка помогла российской нефти продолжить движение по всему миру. Санкции в отношении российской нефти, по-видимому, очень мало повлияли на общий объем экспорта», — сказала Ребекка Галанопулос Джонс, старший контент-аналитик компании VesselsValue, которая отслеживает цены на тысячи торговых судов.

Граничная цена на россискую нефть в $60 за баррель была установлено намеренно высокой — США хотели, чтобы российская нефть со скидкой продолжала поступать на рынки, и оба новых грузоотправителя используют множество западных страховок.

Согласно данным, собранным Bloomberg, около трех четвертей флота Gatik обслуживается взаимными фондами Международной группы клубов по защите и возмещению убытков в Британии. Обе компании имеют в своем флоте множество судов, зарегистрированных в одной из 13 организаций-членов International Group — «Американском клубе» с головным офисом в Нью-Йорке.

Главный операционный директор «Американского клуба» Дэниел Тадрос подтвердил, что его организация обслуживает суда фирм Gatik и Fractal, добавив, что обе компании предоставили так называемые аттестации — документированные заявления, подтверждающие, что закупки нефти осуществляются в соответствии с ценовым пределом G7.