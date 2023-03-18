В субботу у побережья Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,9, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение произошло на глубине более 10 километров.

Землетрясение произошло в субботу в полдень по местному времени. Толчки ощущались далеко от Гуаякиля, Мачалы и соседнего Перу. Геофизический институт Эквадора определил магнитуду землетрясения в 6,5 баллов при глубине 44 километра.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Об угрозе цунами не сообщалось.