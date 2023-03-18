Оппозиционная партия «Диалог за Венгрию» предложила отозвать посла из Москвы и объявить нежелательным нахождение главы российской дипмиссии в Будапеште. С таким заявлением выступил представитель партии Ричард Барабаш, сообщает ТАСС.

Свое решение Барабаш объяснил выданным Международным уголовным судом (МУС) ордером на арест президента России Владимира Путина.

Также политик считает, что приостановка контактов на уровне послов не будет означать разрыва дипломатических отношений с РФ. Барабаш подчеркнул, что «это невозможно из-за политики безопасности, энергетической безопасности и экономических проблем, и было бы неправильно прекращать эти отношения».

Вместе с тем «Диалог за Венгрию» призывает национальный парламент выступить за вступление Финляндии и Швеции в НАТО, чтобы «противостоять имеющей место угрозе со стороны РФ».