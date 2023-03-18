Вице-председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер вызвала президента Молдовы Майю Санду на дуэль. Об этом сообщила сообщила пресс-служба партии, передает РИА Новости.

«Готова встретиться в любой телестудии на усмотрение Майи Санду, чтобы обсудить насущные проблемы граждан, задать вопросы об украденном миллиарде и концессии аэропорта», — говорится в пресс-релизе.

Таубер считает, что Санду опасается отвечать на вопросы оппозиции, например, относительно возможных рисков для Молдовы, а также опасности войны, в которую правящий режим, по мнению политика, пытается втянуть республику.