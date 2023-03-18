Президент Молдовы Майя Санду заявила, что республика не будет отказываться от нейтралитета, однако нейтралитет сейчас не защищает страну. Об этом сообщает Moldova1.
«Нейтралитет Молдавии закреплен в Конституции. Это выбор граждан, мы не можем отказаться от нейтралитета», — пояснила глава государства.
По словам Санду, в сложившейся ситуации нейтралитет не защищает Молдову.
«Мы видим на примере Украины, что Россия начала военные действия, невзирая на нейтралитет Украины», — добавила Санду.
Как подчеркнул президент, в настоящий момент Молдову защищает армия Украины, удерживающая армию России далеко от границ.
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