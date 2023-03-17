Решение суда Гааги выдать ордер на арест российского президента Владимира Путина существенно ограничивает его возможность находиться в других странах мира.

Об этом говорится в заявлении руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в Telegram.

Как отмечает чиновник, согласно решению суда, теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, которые ратифицировали Римский статут или признают юрисдикцию МУС (выделены зеленым цветом на фото).



Стоит заметить, что в списке таких стран находятся государства Европы, вся Южная Америка, часть Африки и Азии.

Странами, которые признают юрисдикцию суда, являются и партнеры России, например, Венесуэла, Южно-Африканская республика, Центрально-Африканская республика, Таджикистан.