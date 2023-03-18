Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахиром Панаховым отправилась в Республику Казахстан для наблюдения за внеочередными выборами в парламент и местные представительные органы, которые состоятся в этой стране 19 марта 2023 года.

Согласно информации Секретариата ЦИК, в рамках визита, реализованного на основании приглашения председателя ЦИК Казахстана Нурлана Абдирова, запланирован ряд встреч М.Панахова с казахстанскими коллегами и другими официальными лицами, а также обсуждения перспектив дальнейшего развития сотрудничества между высшими избирательными структурами и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что представители ЦИК будут наблюдать за вышеназванными выборами также в составе наблюдательных миссий Организации тюркских государств и СНГ.

Представители ЦИК в день голосования будут наблюдать за выборами в избирательных участках в столице и регионах.