В период с 24 февраля 2022 года по 8 февраля 2023 года гражданство Грузии получили 3 297 граждан России и 78 граждан Украины. Такую статистику приводит портал «Новости — Грузия».

Сообщается, что грузинские власти одобрили почти 40% поступивших заявок россиян и 37% граждан Украины.

Всего от граждан обеих стран поступило 8 544 заявок на получение гражданства Грузии.

Как пишет портал, большинство граждан, получивших грузинский паспорт в этот период, восстановили гражданство или получили его в порядке исключения.