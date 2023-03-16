17 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако вечером и ночью местами ожидается дождь, туман. Южный ветер во второй половине дня сменится северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем до 13-18° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм рт.ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность 70-80 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки, в отдельных местах интенсивные, в горных территориях возможен снег, местами временами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем — 16-21° тепла, в горах ночью — 0-4° тепла, днем — 4-7° тепла.