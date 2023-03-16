Сход селевых потоков на юго-востоке Турции привел к массовой гибели рыбы в пруду Балыклы-гёль в городе Шанлыурфа, который на протяжении веков называют прудом Авраама. Об этом сообщил в среду телеканал CNN Turk.

Как передал из района стихийного бедствия корреспондент телекомпании, вода в озере у возведенной в XIII веке мечети смешалась с грязевыми потоками, окрасилась в коричневый свет, от чего начали гибнуть обитающие в нем карпы.

Балыклы-гёль в старой части Шанлыурфы ежегодно посещают сотни тысяч паломников и туристов со всего мира. Согласно преданиям, именно здесь жил пророк Авраам. По легендам, царь-язычник Нимрод был разгневан тем, что Авраам отказывается поклоняться идолам и велел кинуть пророка в яму с огнем, но пламя превратилось в воду, а дрова — в карпов, которых называют священными.