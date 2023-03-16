Напряженность на Южном Кавказе, который на протяжении многих лет является «миной замедленного действия», продолжает возрастать. Ключевыми акторами, которые своими действиями и неосторожными заявлениями накаляют обстановку, как известно, являются Армения и Иран.

И если враждебная Азербайджану Армения даже после поражения претендует на часть нашей страны, то Иран с учетом политической весовой категории пытается диктовать условия Азеррбайджану. Типично имперское мышление персов не позволяет нашим соседям трезво взглянуть на реальную геополитическую конфигурацию и расклад сил в регионе. Отсюда и участившиеся после 44-дневной войны угрозы режима муллократов в адрес Баку.

Азербайджанские СМИ, в том числе и Minval.az неоднократно писали о многочисленных провокациях Тегерана и заявлениях отнюдь недипломатического тона, которые могут расцениваться, как явное вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Это и военные учения (пусть даже и со ржавой боевой техникой) на границе с нашей страной, и террористическая атака на азербайджанское посольство в Тегеране, и недавний полет иранского военного самолета над государственной границей.

Естественно, каждый раз Баку давал зарвавшемуся соседу адекватный ответ, давая понять, что Азербайджан – не та страна, которой можно пригрозить пальцем. Однако, судя по всему, вконец потерявшие чувство реальности муллократы продолжают подливать масла в огонь. В очередной раз мускулами решил поиграть командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири.

Как сообщает агентство Mehr, он предупредил о решительном ответе элитных вооруженных сил на любое наступление на страну.

«Сегодня некоторые соседние страны дали возможность сионистскому режиму, убивающему детей, закрепиться в регионе. Однако они должны знать, что если они бросят в нас камень, мы ответим. Если наши корабли столкнутся с проблемой, иранское мужество не оставит ее без ответа», — заявил он.

Далее, для пущей убедительности, он похвастался крылатыми ракетами, беспилотниками-камикадзе, боевыми катерами и так далее.

Да, в заявлении контр-адмирала открыто не указывается Азербайджан, но, учитывая географию Ирана, а также, мягко говоря, недружелюбное отношение к нашей стране, нетрудно догадаться об адресате. Тем более, что Тегеран не раз с нескрываемым раздражением и ревностью высказывался по поводу дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Израилем. Вот всего лишь один относительно свежий пример сказанному. В ноябре прошлого года в иранской газете Fars News вышла пространная статья, из которой приведем небольшой отрывок:

«Исламская Республика Иран не потерпит присутствия и деятельности сионистского режима, направленных против ее национальной безопасности, и примет любые необходимые меры в этом отношении. Тегеран также призывает Баку не позволять никаким иностранным странам влиять на его политику. Азербайджан в течение многих лет спонсирует произраильские движения и даже прямое присутствие сионизма в регионе. Эта страна забыла, что во время серьезных и исторических кризисов в этом регионе именно Иран поддерживал территориальную целостность этой страны и не позволял внерегиональным державам нарушать стратегический порядок в этом регионе».

Не станем акцентировать внимание на абзаце о «поддержке Ирана нашей территориальной целостности», лишь напомним, что Тегеран в годы оккупации Арменией азербайджанских земель (и после их освобождения) оказывал и оказывает всемерную помощь агрессору. Но в конце прошлого года известие о решении Азербайджана открыть посольство в Израиле для Ирана стало «холодным душем». Баку долгое время проявлял лояльность по отношению к Тегерану и, дабы не обострять ситуацию, откладывал данное решение. Однако недальновидная политика Ирана, который так и норовил лезть на рожон, сыграла с ним злую шутку.

Изрядно пощекотал нервы муллократам и недавний визит экс-премьера Израиля Эхуда Ольмерта в Баку. В ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым были затронуты азербайджано-израильские связи, говорилось об успешном развитии двусторонних отношений в различных направлениях. В то же время следует напомнить и слова посла Азербайджана в Израиле Мухтара Мамедова, которые в Иране пропустили мимо ушей. В интервью израильской газете он четко дал понять, что ЦАХАЛу будет запрещено использовать Азербайджан в качестве базы для дозаправки во время нападения на Иран. Он опроверг сообщения иностранных СМИ о том, что «Азербайджан подготовил аэродром, предназначенный для оказания помощи Израилю в случае, если он решит атаковать иранские ядерные объекты, или разрешил «Моссаду» создать филиал в стране для наблюдения за тем, что происходит в Иране.

«Азербайджан с самого начала заявил, что не будет вмешиваться во внутренние дела других стран и не позволит использовать свою территорию против других стран», — заметил посол.

Вроде бы, все предельно ясно, и Тегерану не стоит «рвать на себе волосы». Однако, угрозы командующего ВМС КСИР говорят о другом. Тегерану никоим образом невыгодно иметь рядом с собой сильный Азербайджан, и разговоры о сионизме – всего лишь «соус», под которым он выступает против Азербайджана, обвинив Баку в том, чего он не совершал.

Тем не менее опасные игры с огнем могут серьезно навредить самому режиму муллократов. Не стоит Ирану в своей глупой авантюре надеяться на Россию. Она с Украиной разобраться не может, а поддержать в такой ситуации Иран – форменное самоубийство.

Фарид Теймурханлы