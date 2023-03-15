Все-таки нелепо устроено наше общество. Мы во всем необязательны, и законы наши работают соответствующим образом, под стать нашему характеру. Примеров тому множество, но последним можно отметить информацию местных СМИ о применении штрафа за брошенный на землю окурок. Если верить информации, отныне за каждый брошенный на землю окурок последует штраф в размере 50 манатов.

Сразу скажу, я обеими руками за штрафные санкции, если дело касается загрязнения окружающей среды и свинства. Особенно раздражает, когда мужчины плюют на асфальт и раскидывают везде свои сопли. Считаю, что за это тоже нужно штрафовать. Конечно, и среди женщин неряшек немало, однако данное замечание больше относится к мужчинам. В целом же штрафовать нужно каждого нарушителя закона.

Вы скажете, что за усиление контроля и штраф за мусор можно только порадоваться. Да, но сдается мне, что радость эта будет недолгой. Если учесть, что закон этот был принят в Азербайджане давно, еще осенью 2018 года.

Согласно статье 212.4 Кодекса об административных проступках (КоАП), за выброс окурков на землю, мимо урна, предусматривается штраф в размере 50 манатов. Но вот законодателям и сотрудникам органов исполнительной власти понадобилось более четырех лет, чтобы, наконец, начать штрафовать за окурки.

Вообще многие принятые в Азербайджане нормы очень размыты, когда должны носить четкий характер, дабы не оставлять место для спекуляций.

Вот, к примеру, статья 266 (нарушение закона о производственных и бытовых выбросах) Кодекса об административных проступках от 2021 года гласит, что за выброс бытового мусора мимо урны полагается штраф в размере 50 манатов, так же, как и за окурки.

Однако в статье ничего не сказано о том, что следует понимать под «бытовым мусором», это при том, что юристы, да и остальные тоже, постоянно ищут лазейки, очень любят обходить закон законным же путем. Ясно, что в понятие «бытовой мусор» входят все отходы потребления, то есть вещи, больше не пригодные к использованию. Но что-то я ни разу не видела, чтобы в Баку штрафовали за брошенную жвачку, шелуху семян подсолнечника и так далее. Пока мышление исполнителей выглядит примерно так: «Ну и что, что на полу валяется, если в законе не прописано, значит, не мусор, а потому ждем четких распоряжений».

С другой стороны, разве можно винить исполнителей за то, что они против всякой самодеятельности, и действуют строго по букве закона?

Но оставим эти тонкости в стороне. Хочется верить, что штраф за брошенный окурок окажется более долговечным, чем штраф за неправильный переход дороги пешеходом, и поможет превратить соблюдение чистоты в привычку, в образ жизни, наконец. Как это сегодня происходит в Японии или в других развитых странах.

Япония — вообще очень интересная страна, японская философия отличается от философии других народов. В Японии вы не встретите мусорные баки в публичных местах и это правило связано с тем, что японцев с самого детства приучают сортировать мусор и выкидывать его дома. А во-вторых, после теракта в 1995 году в метрополитене Токио было решено избавиться от урн, дабы избежать возможности спрятать в них бомбу.

Приезжали и к нам как-то немцы, пытались научить нас сортировать мусор, чтобы правильно организовать процесс утилизации бытовых отходов. В начале 2000-х это было. Но не вышло, поняли немцы, что с нами дела обстоят намного хуже, чем в родном Дойчланде, и решили больше не заморачиваться. С тех пор прошло более 20 лет, а в Азербайджане все еще остро стоит проблема загрязнения окружающей среды бытовыми отходами.

В европейских странах, чтобы добиться идеальной чистоты, власти ввели драконовские меры для тех, кто любит мусорить на улице.

Однако наша практика показывает, что мы во всем поверхностны. Более того, есть такие штрафы, которые предусмотрены законом, но все еще не работают и по разным причинам. Да, и вообще, разновидность штрафов у нас широкая.

Мало, кто знает, что в КоАП предусмотрен штраф за бродяжничество.

Бродяжничество — это состояние человека, живущего в материальной бедности, скитающегося с места на место, не имеющего жилья, постоянной работы или другого законного источника дохода.

В качестве наказания статья 523 предусматривает административный арест сроком на 10 дней и штраф в размере от 50 до 90 манатов, если взрослый привлек к бродяжничеству несовершеннолетнего. Судя по всему, закон этот остался с советских времен, потому что социалистический строй обеспечивал всех граждан жильем и работой, а потому имел право требовать, и случаи тунеядства порицались и карались законом. Однако в условиях капитализма, местами дикого, где государство пытаясь помочь безработным, разрабатывает программы самозанятости с каждым разом все большего охвата, а число бездомных граждан не падает, а растет, действие такой нормы вызывает как минимум недоумение. Если следовать логике закона, то за решетку следует посадить 6% безработных (официальный показатель) и бедных граждан, которые не встали на учет в агентстве занятости. А бомжей и подавно…

И поэтому нет ничего удивительного в том, что первая часть статьи не работает.

Другая очень неясная статья, а потому не работающая, 187-ая (нарушение правил пользования выражениями фольклора).

Не работает и статья 189 (неисполнение обязанностей по воспитанию детей). Встречали ли вы случаи применения санкций к безответственным родителям? Вот и я не видела. Возможно, эта статья и была применена пару раз, но учитывая реальное положение вещей, когда можно без труда выявить родителей, халатно относящихся к своим обязанностям, данная статья должна применяться чаще, чем штраф за парковку.

Статья 205 (оказание давления на работника, подвергшегося сексуальному притеснению) – тоже мертвая…

Перечисление полезных, но неработающих статей КоАП займет много времени и места. Достаточно и приведенных примеров.

То есть посыл такой, что главная задача исполнителей – это заставить закон работать. Если эта цель будет достигнута, граждане начнут чувствовать ответственность, и дисциплина будет обеспечена.

Учитывая сложную финансовую ситуацию в стране, в самый раз подумать над внедрением механизма повсеместного применения штрафов за сигаретные окурки и мусор, брошенные на землю. Это позволит не только значительно пополнить госбюджет, но и привить привычку к чистоте и порядку.

Рамелла Ибрагимхалилова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Гражданское общество, построение правового государства»