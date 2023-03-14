Верховный имам Египта шейх Ахмед Мухаммад аль-Тайиб заявил, что Запад пытается навязывать арабскому миру свои ценности, в частности, нормализацию гомосексуализма. Такое заявление он сделал в ходе встречи с премьер- министром Дании Метте Фредериксен, сообщает издание Egypt Independent.

Имам заявил, что он опасается, что Запад пытается использовать «свободы» в качестве предлога для навязывания своих западных ценностей.

«Нужно положить конец этой обновленной форме колониализма», — подчеркнул аль-Тайиб. Он отметил, что свобода слова не может использоваться для оскорбления других и осквернения их священных верований.

Он выразил уверенность, что сегодня мир остро нуждается в религии, которую «некоторые пытаются заглушить и исключить из жизни людей».

Имам добавил, что мусульмане особенно ценят религию и ее мораль как жизненно важную часть своей идентичности.