Я выражал свое согласие с мнением оппозиционных деятелей, что была возможность выиграть 44-дневную войну, заявил премьер-министр Никол Пашинян на пресс-конференции, передают армянские СМИ.

«Я уверен, что причиной проигрыша была пятая колонна в нашей армии. Я думаю, что в ближайшее время эти факты будут настолько публичными, что сделанное мною заявление не покажется таким странным, как кажется сейчас. Более 50 бывших военнослужащих Вооруженных сил, в том числе высокопоставленных офицеров, обвиняются в шпионаже, государственной измене. Я не знаю, может, кому-то кажется, что их подставили, сфабриковали дело? Сейчас под арестом находятся высокопоставленные военные по иным статьям. В том числе по обвинению в сдаче территорий», — сказал Пашинян.