Я думаю, теперь можно с уверенностью сказать, что отходящий от африканских берегов рост миграционного явления также в значительной степени является частью четкой стратегии гибридной войны, которую осуществляет ЧВК «Вагнер», используя свой значительный вес в некоторых африканских странах.

Об том заявил глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто.

Крозетто добавил, что, по его мнению, это происходит в рамках стратегии РФ относительно ответных действий против стран, поддерживающих Украину и призвал союзников по НАТО помочь Италии справиться с растущим количеством прибывающих в страну мигрантов.