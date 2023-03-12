Высокопоставленный чиновник из окружения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что массовые протесты против неоднозначной судебной реформы правительства частично финансировались администрацией президента США Джо Байдена, сообщает газета The Times of Israel.

«Это организация очень высокого уровня. Существует центр, из которого организованно выходят все демонстранты», — сказал он.

По его словам, в правительстве уверены, что протесты в стране финансируются «на миллионы долларов».

Кроме того, сын Нетаньяху Яир обратил внимание на статью, опубликованную на сайте Breitbart, где утверждалось, что Госдеп США финансировал одну из групп, участвующих в антиправительственных протестах.

Подобные заявления, пишет издание, демонстрируют наличие сложностей в отношениях руководства двух стран. Автор статьи подчеркивает, что за более чем два месяца на должности премьер-министра Нетаньяху так и не получил приглашения от Белого дома для встречи с Байденом.