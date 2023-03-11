Новая волна массовых акций протеста прошла в субботу по всему Израилю, десятки тысяч человек вышли выразить свое несогласие с политикой правительства Биньямина Нетаньяху и предложенной им судебной реформы.

Наиболее многочисленный митинг, как и в прошлые недели, прошел в Тель-Авиве, где особенно сильны оппозиционные настроения, передает ТАСС.

Протестующие с флагами и транспарантами собрались на площади Хабима в центре города и оттуда устроили шествие в сторону комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива, где по традиции состоялся большой митинг.

Выступавшие остро критиковали Нетаньяху и его политический курс, осуждали проект судебной реформы, утверждая, что он приведет к разрушению израильской демократии и установлению диктатуры.

Митингующие активно размахивали израильскими флагами и скандировали лозунги: «Демократия» и «Израиль — не диктатура».

Субботние массовые акции протеста оппозиции проходят в Израиле уже десятую неделю подряд.