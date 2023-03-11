Пограничники Украины выкопали двухметровый ров на границе с Молдовой в районе Окницы для борьбы с нелегальным выездом за пределы страны и контрабандой. Об этом в субботу сообщили в Пограничной полиции Молдовы.

«Коллеги из Государственной пограничной службы Украины сообщили, что эти работы проводятся с целью пресечения незаконного пересечения государственной границы людьми, в том числе для пресечения попыток контрабанды с Украины в Молдову», — цитирует в субботу молдавское издание NewsMaker пресс-секретаря ведомства по поводу появившихся в социальных сетях фотографий рва.

По ее словам, с украинской стороны аналогичные работы проведены и в районах пунктов пропуска, а также в тех местах, где близко к границе подходят дороги.