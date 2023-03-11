Немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn-DB Cargo больше не буде бесплатно поставлять в Украину гуманитарные грузы. Компания в 2022 году на эти цели потратила около 5 миллионов евро.

По информации издания Spiegel, бесплатные перевозки гуманитарки в Украину прекратились еще 1 января 2023 года. Теперь за доставку грузов нужно будет заплатить до 6 тысяч евро за контейнер.

Отмечается, что решение могло быть принято из-за спора между DB Cargo и министерством транспорта Германии касательно финансирования перевозок. Так, представители Deutsche Bahn обращалась за госпомощью, но до конца 2022 года перевозчик и ведомство не пришли к общему решению.

«Железнодорожный мост был инициативой DB Cargo. Федеральное правительство очень приветствует эту инициативу. В федеральном правительстве продолжаются дискуссии о том, в какой форме и в каком объеме будет оказываться поддержка железнодорожному мосту в будущем», — сообщили в немецком профильном министерстве.