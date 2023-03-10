X Глобальный Бакинский Форум – очень эффективная платформа для объединения людей и проведения обмена мнениями. Я принимал участие в различных сессиях по всему миру. Приведенные здесь цифры соответствуют действительности, дебаты и дискуссии очень актуальны.

Об этом сказал бывший премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз. Его слова приводит «Азертадж».

Подчеркнув, что посредством этого Форума будет внесен большой вклад в решение многих проблем, Шаукат Азиз сказал: «Президент Ильхам Алиев выдвинул прекрасную инициативу, такую как проведение Глобального Бакинского форума. Нам нужно сделать этот форум еще более глобальным. Этот форум должен охватывать весь мир».