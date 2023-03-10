В России сотрудникам госкомпаний и чиновникам предлагают «сдать на хранение» загранпаспорта.

Как сообщает «Настоящее время», сотрудникам госпокомпаний предлагают сдать документ на хранение ФСБ или в специальный отдел по месту работы. Тем, кто этого не сделает, предлагают уволиться.

При отказе сдать загранпаспорт сотрудники ФСБ предупреждают о том, что документ будет аннулирован.

Примечательно, что официального распоряжения о сдаче загранпаспортов нет.

Действующие законы и нормативы России позволяют ограничивать выезд чиновникам и сотрудникам госкомпаний, а также изымать у них загранпаспорта, если у них есть доступ к гостайне. Кроме того, ограничения на выезд за рубеж законодательно прописаны для военнослужащих и проходящих альтернативную службу, а также для действующих и бывших сотрудников ФСБ в течение пяти лет после увольнения.