Президент Сирии Башар Асад приветствовал присоединение Ирана к усилиям по налаживанию диалога между Анкарой и Дамаском.

Об этом, как сообщило агентство SANA, сирийский лидер заявил на встрече в Дамаске с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

«Предстоящие переговоры [с Турцией] должны быть хорошо подготовлены и иметь четкую повестку дня, чтобы привести к конкретным результатам», — подчеркнул он.

По слова Асада, «любые политические шаги, предпринимаемые государством, должны отвечать интересам сирийского народа».

В свою очередь иранский министр, прибывший в Дамаск из Анкары, подтвердил поддержку единства и территориальной целостности Сирии.

«Иран полностью доверяет решениям сирийского руководства и разделяет занимаемые Дамаском позиции», — сказал Абдоллахиян.