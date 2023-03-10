Президент Сирии Башар Асад приветствовал присоединение Ирана к усилиям по налаживанию диалога между Анкарой и Дамаском.
Об этом, как сообщило агентство SANA, сирийский лидер заявил на встрече в Дамаске с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.
«Предстоящие переговоры [с Турцией] должны быть хорошо подготовлены и иметь четкую повестку дня, чтобы привести к конкретным результатам», — подчеркнул он.
По слова Асада, «любые политические шаги, предпринимаемые государством, должны отвечать интересам сирийского народа».
В свою очередь иранский министр, прибывший в Дамаск из Анкары, подтвердил поддержку единства и территориальной целостности Сирии.
«Иран полностью доверяет решениям сирийского руководства и разделяет занимаемые Дамаском позиции», — сказал Абдоллахиян.
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