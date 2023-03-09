Министерство внутренних дел Грузии заявило об освобождении участников акций протеста у парламента в Тбилиси, которых задержали за административные нарушения. Об этом ведомство сообщило на сайте.

«Все лица, задержанные в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях в ходе акций протеста 7 и 8 марта на прилегающей к парламенту территории, освобождены», — сказано в заявлении.

По данным МВД, некоторые задержанные предстали перед судом, а остальные освобождены после истечения срока пребывания в СИЗО. Правоохранители продолжают устанавливать лиц, подлежащих уголовному наказанию за насилие против сотрудников полиции.