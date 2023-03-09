В первые годы независимости в результате агрессии Армении против нашей страны более миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных очагов и проживали в палаточных городках.

Об этом напомнил президент Ильхам Алиев, принимая исполнительного директора Объединенной программы ООН по борьбе с вирусом иммунодефицита человека/синдромом приобретенного иммунодефицита человека (UNAIDS) Винни Бьяниму. Его слова приводит пресс-служба Алиева.

Отметив, что в те годы экономическое положение Азербайджана было тяжелым, наша страна столкнулась с серьезными трудностями, глава государства подчеркнул, что в то время международные институты оказали поддержку Азербайджану. Президент Ильхам Алиев в связи с этим отметил, что Азербайджан, внося свой вклад в программы помощи на международном уровне, стал потенциальной страной-донором. Глава государства в ходе беседы сказал, что Азербайджан тесно сотрудничает с соответствующими институтами ООН и поддерживает их деятельность.