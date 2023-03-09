Пакистан направил второе судно с гуманитарной помощью для пострадавших при землетрясениях с эпицентрами в Кахраманмараше.

Как сообщили в Национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана (NDMA), сухогруз перевозит из порта Карачи 65 контейнеров с 1221 тоннами гуманитарного груза.

При этом, 41 контейнер с 8,2 тыс. зимними палатками предназначен для пострадавших при землетрясениях в Турции, 24 контейнера с 15 тыс. продовольственных пакетов- для пострадавших в Сирии.

Ожидается, что сухогруз причалит к порту Мерсин 23-24 марта.

Кроме того, NDMA в скором времени организует чартерные грузовые рейсы, которые доставит гумпомощь пострадавшим при землетрясениях в Турции.

Первое судно ВМС Пакистана с 1000 тоннами гумпомощи для пострадавших в результате бедствия в Турции отчалило из Карачи 28 февраля.

Пакистан направил в Турцию через сушу и море 7 тыс. зимних палаток и свыше 33 тыс. одеял.