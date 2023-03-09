Партия «Грузинская мечта» отозвала закон об «иностранных агентах» в последние 2 дня вызвавший массовые волнения в Грузии.

«Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык «российского закона», а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса», – говорится в заявлении партии, несмотря на «безоговорчный» отзыв документа.