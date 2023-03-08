Автомобили российских миротворцев беспрепятственно проезжают через территорию проведения мирной акции по дороге Лачин-Ханкенди.

Созданы условия для беспрепятственного передвижения по территории проведения акции 13 автомобилей снабжения и легковых автомобилей российских миротворцев, следовавших из Лачина в Ханкенди и в обратном направлении, сообщает «Азертадж».

Это еще раз демонстрирует, что участники экоакции не препятствуют передвижению автомобилей, используемых в гуманитарных целях. Публикуемые в армянских СМИ сообщения о том, что протестующие якобы перекрыли дорогу Лачин-Ханкенди и не пропускают автомобили снабжения, являются очередной дезинформацией противоположной стороны.