Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена поднялся до 42%, самого высокого уровня с июняю

Это следует из результатов опроса, проведенного информагентством Reuters и исследовательской компанией Ipsos.

Популярность Байдена неуклонно снижалась с первых дней его президентства. С мая по июль прошлого года она достигала всего 36%. С тех пор его уровень одобрения постепенно повышался: на этой неделе рейтинг одобрения Байдена составил 42% по сравнению с 41%, зарегистрированным месяцем ранее.

Небольшой всплеск его популярности связан с тем, что темпы роста потребительских цен в США замедлились до 6,4% за 12 месяцев (с 9,1% в июне).