Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что его коня действительно украли и заявил, что стоимость лошади составляет 10 миллионов долларов.

Напомним, о пропаже коня Кадырова по кличке Зазу вчера сообщили чешские СМИ со ссылкой на полицию.

Тогда же сообщалось, что Зазу является одним из самых успешных чешских скакунов за последние годы. Он провел 36 гонок, выиграл девять из них, а его стоимость — порядка 20 тыс. долларов. Пропажа такого коня — беспрецедентный случай для Чехии.

«Попрошу не принижать ценность моего скакуна. СМИ, со слов властей, объявили его стоимость в $18000. Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн», — написал Кадыров в Telegram.

Он также назвал Зазу — «первой жертвой» санкций, направленных против Кадырова в 2014 году.

«Чистокровный скакун взял на себя этот первый гнусный удар со стороны демократического Запада», — пишет он.

Теперь Кадыров переживает, что Зазу «может попасть в плохие руки» и пишет, что не верит в случайность произошедшего.