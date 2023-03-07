Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иностранных агентах и пообещала наложить на него вето, если документ будет принят в парламенте республики.

«Обращаюсь к вам, к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как я стояла сама много раз. Я рядом с вами, потому что вы представляете свободную Грузию. Страну, которая относится у свободной Европе и никто не сможет ее отнять. Этот закон никому не нужен, он написан под диктовку Москвы», – сказала Зурабишвили во время своего обращения к нации.

«Это произойдет не сегодня и не завтра, но законопроект должен быть отозван [из парламента Грузии]», — сказала она.