Евросоюз (ЕС) во вторник согласовал пакет санкций против тех, кого считает ответственными за сексуальное насилие и нарушение прав женщин. Речь идет о первых мерах за подобные действия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанское агентство EFE.

Данное решение принято в преддверии Международного женского дня по инициативе в том числе главы МИД Нидерландов Вопке Хукстры. «В конфликтах, например в Украине и в Южном Судане, регулярно происходит сексуальное насилие, особенно в отношении женщин и девочек, — приводит агентство заявление министра. — Права женщин серьезно нарушаются во время протестов, тюремного заключения и притеснений, как в Иране, Мьянме, Сирии или Афганистане».

Как сообщает агентство Europa Press, в список включены три организации и девять физических лиц, в том числе российские военные — командир дивизии Николай Кузнецов и полковник Рамиль Ибатуллин. В ЕС утверждают, что их подразделения причастны к сексуальному насилию в отношении женщин в Украине. Также под рестрикции Брюсселя попали полковник Александр Федоринов и полицейский Иван Рябов, оба из московского ГУВД, из-за якобы имевших место задержаний участников манифестаций.

В перечень также вошли представитель правительства Афганистана, сформированного движением «Талибан», Мохаммад Джалид Ханафи, заместитель главы МВД Мьянмы и два полицейских из Южного Судана. Кроме того, под санкции подпадут Республиканская гвардия Сирии, штаб по военным вопросам и безопасности Мьянмы и иранская тюрьма.