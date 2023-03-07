Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина найдет убийц украинского военного, которого расстреляли российские солдаты.

Об этом говорится в обращении главы государства.

«Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: «Слава Украине!» Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: «Герою слава! Героям слава! Украине слава!» И мы найдем убийц», — заявил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что россияне убивают только за тот факт, что у тебя украинское гражданство.

«Оккупант убивает за сам факт, что мы украинцы. За одно только слово об Украине. За нашу мечту об Украине. За нашу жизнь — жизнь украинцев. И мы уничтожаем оккупанта везде — везде, где это дает результат для Украины», — заявил он.