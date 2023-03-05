Несмотря на миротворческие усилия Азербайджана, Армения не прекращает провокаций.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с Государственным секретарем по международным отношениям и сотрудничеству Португальской Республики Франциско Андре.

Министр отметил, что Армения не выводит свои вооруженные силы с азербайджанских территорий вопреки своим обязательствам, продолжает создавать минную угрозу.

Подчеркнув, что освобожденные территории Азербайджана объявлены зонами зеленой энергетики, глава МИД рассказал о сотрудничестве с Евросоюзом в сфере альтернативной энергетики.