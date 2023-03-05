Массовая автомобильная авария, в которой пострадали 11 человек, произошла 5 марта на трассе TEM к востоку от Стамбула в Турции, сообщает газета Milliyet.

Отмечается, что ДТП произошло на участке в 700 м. Сначала столкнулись автобус и автомобиль. Затем произошли еще восемь аварий. Всего одновременно разбились 13 легковых автомобилей, три автобуса и семь служебных машин разного размера.

В результате ДТП повреждения получили 23 автомобиля. Пострадали 11 человек, они были доставлены в ближайшую больницу. Трассу TEM пришлось перекрыть на два часа.