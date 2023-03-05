Канцлер Германии Олаф Шольц полагает, что ФРГ стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России и это не привело к экономическому кризису.

Об этом он заявил в интервью журналистам телеканала CNN.

«Мы обеспечили себе независимость от поставок газа, угля и нефти из России. Год назад никто не ожидал, что мы легко в экономическом отношении переживем ситуацию, при которой больше нет поставок газа из России в Германию и во многие части Европы», — подчеркнул Шольц. «Нам это удалось. И не произошло того, чего некоторые ожидали. В Германии нет экономического кризиса, нет нехватки газа или чего-то подобного», — полагает канцлер ФРГ.