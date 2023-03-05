Министерство здравоохранения Италии готовит распоряжение, запрещающее курение электронных сигарет на открытом воздухе в барах и ресторанах, парках, а также остановках общественного транспорта, сообщает газета II Messaggero, распоряжение должно быть принято до конца года.

За нарушения предполагается введение штрафов, которые будут выписываться сотрудниками правоохранительных служб, они же будут проводить проверки в общественных местах. Власти намерены также значительно ограничить рекламу электронных сигарет, которая будет приравниваться к рекламе традиционного табака, которая уже практически запрещена.

Издание La Repubblica в свою очередь отмечает, что в аэропортах предполагается убрать «места для курения», а также ужесточить санкции за курение вблизи детей и беременных на открытом воздухе.